На Хмельниччині в'язнів годували м'ясом з сальмонелою

На Хмельниччині у Шепетівській виправній колонії №98 виявили порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Хмельницької області.

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За їхньою інформацією, у зразках курячого м’яса, закупленого для харчування засуджених (а це 4,5 тонни), виявлено патологічні мікроби, у тому числі сальмонелу. Шепетівською місцевою прокуратурою негайно внесено вказівку про заборону використання такого м’яса.

За вказаним фактом прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Наразі проводяться першочергові невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів.