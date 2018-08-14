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СКАНДАЛ З ФІЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На Хмельниччині в'язнів годували м'ясом з сальмонелою

46 Читать новость на русском
В'язні
В'язні / www.golos-narodu.com.ua

На Хмельниччині у Шепетівській виправній колонії №98 виявили порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Хмельницької області.

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За їхньою інформацією, у зразках курячого м’яса, закупленого для харчування засуджених (а це 4,5 тонни), виявлено патологічні мікроби, у тому числі сальмонелу. Шепетівською місцевою прокуратурою негайно внесено вказівку про заборону використання такого м’яса.

За вказаним фактом прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Наразі проводяться першочергові невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів.

Теги: Новини України Новини Хмельницького
Джерело: 24 Канал
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