На Индию надвигается самый мощный за 20 лет циклон

В Индии готовятся к одному из самых мощных циклонов за последние четверть века – Фани. На восточном побережье страны уже эвакуировали более 800 тысяч человек.

Наибольший удар на себя возьмет восточный штат Орисса. Там уже объявили режим усиленной готовности. А еще запретили рыбачить и закрыли школы.

Читайте также: Очевидцы сняли на видео образование огромного торнадо в Румынии: есть жертвы

Что известно о циклоне Фани?

Максимальная скорость ветра может достигнуть 200 километров в час. Это будет самый мощный циклон за два десятилетия в Индии. Тогда в 1999 году от непогоды погибли более 10 тысяч человек.

Сейчас циклон движется на северо-запад в направлении Индии. Поэтому власти региона решили не ждать трагических последствий, а сделать все, чтобы предотвратить их.

Odisha: People at Puri beach being warned against venturing into the sea as #CycloneFani is expected to make landfall in Puri district tomorrow. pic.twitter.com/HJXGhbFwQl — ANI (@ANI) 2 травня 2019 р.

"Мы использовали специальные географические информационные компьютерные системы, определяющие, какой регион скорее всего ударит стихия. И все для того, чтобы принять необходимые меры", – сказал особый комиссар помощи Бишнупада Сети.

Odisha: Preparation underway at Red Cross Bhavan in Bhubaneswar for distribution of relief material packets. #CycloneFani pic.twitter.com/NNe3RJhzYc — ANI (@ANI) 2 травня 2019 р.

Мощнейший удар циклон Фани нанесет 3 мая.