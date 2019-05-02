На Индию надвигается самый мощный за 20 лет циклон
В Индии готовятся к одному из самых мощных циклонов за последние четверть века – Фани. На восточном побережье страны уже эвакуировали более 800 тысяч человек.
Наибольший удар на себя возьмет восточный штат Орисса. Там уже объявили режим усиленной готовности. А еще запретили рыбачить и закрыли школы.
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Что известно о циклоне Фани?
Максимальная скорость ветра может достигнуть 200 километров в час. Это будет самый мощный циклон за два десятилетия в Индии. Тогда в 1999 году от непогоды погибли более 10 тысяч человек.
Сейчас циклон движется на северо-запад в направлении Индии. Поэтому власти региона решили не ждать трагических последствий, а сделать все, чтобы предотвратить их.
"Мы использовали специальные географические информационные компьютерные системы, определяющие, какой регион скорее всего ударит стихия. И все для того, чтобы принять необходимые меры", – сказал особый комиссар помощи Бишнупада Сети.
Мощнейший удар циклон Фани нанесет 3 мая.