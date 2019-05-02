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      На Індію насувається найпотужніший за 20 років циклон

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      В Індії готуються до одного з найпотужніших циклонів за останні чверть століття – Фані. На східному узбережжі країни вже евакуювали понад 800 тисяч людей.

      Найбільший удар на себе візьме східний штат Одіша. Там вже оголосили режим посиленої готовності. А ще заборонили рибалити та позакривали школи.

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      Що відомо про циклон Фані? Максимальна швидкість вітру може сягнути 200 кілометрів на годину. Це буде найпотужніший циклон за два десятиліття в Індії. Тоді у 1999 році від негоди загинули понад 10 тисяч людей. 

      Зараз циклон рухається на північний захід у напрямку Індії. Тож влада регіону вирішила не чекати трагічних наслідків, а зробити все, щоб запобігти їм. 

      "Ми використали спеціальні географічні інформаційні комп'ютерні системи, що визначають, який регіон найімовірніше вдарить стихія. І все для того, щоб вжити необхідних заходів", – сказав особливий комісар допомоги Бішнупада Сеті.

      Найпотужнішого удару циклон Фані завдасть 3 травня.

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      Автор: Олена Кук
      Теги: Індія Стихійні лиха Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 канал
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