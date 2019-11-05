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      На Ивано-Франковщине горела 200-летняя церковь

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      Старинную церковь в Маняве спасли
      Старинную церковь в Маняве спасли / dsns.gov.ua

      5 ноября вспыхнул пожар в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в селе Манява Ивано-Франковской области. Ее построили еще в 1819 году.

      Пресс-центр ГСЧС информирует, что сообщение о пожаре поступило в 14:40. На момент прибытия спасателей площадь пожара составляла 50 квадратных метров.

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      В 15:05 пожар был локализован, в 15:42 – ликвидирован. Пострадавших нет.

      Что известно о старинной церкви Покрова в Маняве?
      Храм Покрова Пресвятой Богородицы был построен в 1819 году, он имеет деревянную кладку. Ценность церкви в том, что она осталась практически в том же виде, что и 200 лет назад. Покровская церковь в Маняве – памятник архитектуры местного значения, принадлежит общине ПЦУ.

      blog_ava
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины ГСЧС Пожар Православная церковь Украины
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