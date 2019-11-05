На Івано-Франківщині горіла 200-річна церква

5 листопада спалахнула пожежа у церкві Покрови Пресвятої Богородиці у селі Манява Івано-Франківської області. Її збудували ще у 1819 році.

Пресцентр ДСНС інформує, що повідомлення про пожежу надійшло о 14:40. На момент прибуття рятувальників площа пожежі становила 50 квадратних метрів.

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О 15:05 пожежу було локалізовано, о 15:42 – ліквідовано. Постраждалих немає.

Що відомо про старовинну церкву Покрови у Маняві?Храм Покрови Пресвятої Богородиці був побудований у 1819 році, він має дерев'яну кладку. Цінність церкви у тому, що вона залишилася практично в тому ж вигляді, що і 200 років тому. Покровська церква в Маняві – пам'ятка архітектури місцевого значення, належить громаді ПЦУ.