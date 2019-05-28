На экологическом форуме в Днепре решали, как сохранить окружающую среду

Как сохранить окружающую среду и улучшить общее состояние экологии обсуждали участники форума в Днепре, который организовала общественность.

Предприниматели на нем делились опытом модернизации производственных мощностей, а представители власти отчитались о реализации экологических программ. Больше уделять внимание сохранению окружающей среды призвал участников форума профильный министр Остап Семерак. По его словам, власть на местах неправильно распределяет средства из экологического налога.

"Статистика показывает, что местные органы в среднем тратят менее половины средств, чем они получают. Другая половина средств остается в общем фонде бюджета", – сказал министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

Именно поэтому, нужно изменить механизм распределения и использования этих средств, убеждены экологи. По их словам, до 70% экологического налога нужно возвращать предприятиям, чтобы компании могли инвестировать эти деньги в реализацию проектов по сохранению окружающей среды.

"По требованию гражданского общества государство сотрудничало с промышленными предприятиями и поддерживало их на пути к новым требованиям. В Европе – в Чешской республике, в Германии до 2016 года, когда вступили в силу новые нормативы, предприятия получали определенную помощь от государства и это помогало им быстрее превращать свои предприятия на более экологически безопасные ", – рассказал промышленный эколог, участник форума Владислав Варнавский.

Экологи предлагают законодательно закрепить перераспределение поступлений от экологического налога. Министру передали документы, содержащие европейский опыт решения проблемы нерационального использования эконалога, чтобы эти деньги действительно способствовали модернизации производств и улучшению экологического состояния Украины.