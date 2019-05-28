На екологічному форумі у Дніпрі вирішували, як зберегти довкілля

Як зберегти довкілля та поліпшити загальний стан екології обговорювали учасники форуму у Дніпрі, що організувала громадськість.

Підприємці на ньому ділилися досвідом модернізації виробничих потужностей, а представники влади звітували про реалізацію екологічних програм. Більше приділяти увагу збереженню довкілля закликав учасників форуму профільний міністр Остап Семерак. За його словами, влада на місцях неправильно розподіляє кошти з екологічного податку.

"Статистика показує, що місцеві органи в середньому витрачають менше половини коштів, ніж вони отримують. Інша половина коштів залишається в загальному фонді бюджету", – сказав міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак.

Саме тому, потрібно змінити механізм розподілу і використання цих коштів, переконані екологи. За їхніми словами, до 70% екологічного податку потрібно повертати підприємствам, аби компанії могли інвестувати ці гроші в реалізацію проектів зі збереження довкілля.

"На вимогу громадянського суспільства держава співпрацювала з промисловими підприємствами і підтримувала їх на шляху до нових вимог. У Європі – у Чеській республіці, у Німеччині до 2016 року, коли вступили в силу нові нормативи, підприємства отримували певну допомогу від держави і це допомагало їм швидше перетворювати свої підприємства на більш екологічно-безпечні", – розповів промисловий еколог, учасник форуму Владислав Варнавський.

Екологи пропонують законодавчо закріпити перерозподіл надходжень від екологічного податку. Міністру передали документи, які містять європейський досвід подолання проблеми нераціонального використання екоподатку, аби ці гроші дійсно сприяли модернізації виробництв та поліпшенню екологічного стану України.