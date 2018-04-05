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На этой неделе США введут новые санкции против России, – СМИ

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На этой неделе США введут новые санкции против России, – СМИ
На этой неделе США введут новые санкции против России, – СМИ / dt.ua

На этой неделе США намерены ввести новые санкции против российских олигархов. Ведение ограничений состоится в рамках закона "О противодействии противникам Америки помощью санкций" (CAASTSA).

Об этом сообщает Reuters и Fox News со ссылкой на собственные источники, передает УНИАН.

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"Санкции, которые могут повлиять на людей, близких к президенту РФ Путину, отражают желание Вашингтона привлечь Россию к ответственности за возможное вмешательство в выборы, которое Москва отрицает", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Белый дом объявит о новых санкциях в четверг, 5 апреля. Однако, в Белом доме отказались комментировать, планируют ли они объявить о санкциях на этой неделе.

Отмечается, ограничения, как ожидается, будут касаться российских олигархов и людей, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину.

Они являются своеобразным продолжением решения от 15 марта о введении санкций против 19 человек и 5 структур, в том числе российских спецслужб, которых обвиняют во вмешательстве в американские выборы,
– подчеркивает агентство.

Предполагается, что под санкции попадут российские олигархи, связанные как с Путиным, так и с российским правительством. По данным издания The Washington Post, санкции будут носить экономический характер и под них попадут не менее шести человек. WP отмечает, что в последние недели советники Трампа по национальной безопасности настаивали на введении новых санкций против России из-за отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Напомним, в США продлили действие санкций, наложенных за кибератаки России в 2015-м. Действовать санкции будут еще год – до 1 апреля 2019-го.

Теги: Новости США Новости политики Новости России Санкции
Источник: 24 Канал
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