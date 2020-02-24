На юге Италии произошло землетрясение: фото

В регионе Калабрия, что на юге Италии, произошло землетрясение магнитудой 4,4. Пока нет информации о погибших или пострадавших.

Багато людей, які перебували вдома або у торговельних центрах, вийшли на вулицю, боячись подальших поштовхів. Про це повідомляє ANSA.

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Землетрус магнітудою 4,4 стався о 17.02 у провінції Козенца,

– йдеться у повідомленні.

За інформацією Національного інституту геофізики та вулканології, епіцентр землетрусу був за 2 кілометри від міста Ренде.

Внаслідок поштовхів у супермаркетах з полиць повипадали товари. Наразі немає інформації про загиблих чи потерпілих.

Внаслідок землетрусу в Італії з полиць у супермаркетах попадали товари

Що відомо про регіон, де трапився землетрус?Провінція Козенца є дуже сейсмічною. Кілька років тому там вже були поштовхи магнітудою 4,6. А в 1874 році стався землетрус магнітудою, що перевищила 6.

Поблизу міста Ренде, що в італійській провінції Козенца, стався землетрус / Google Maps

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