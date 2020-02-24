21:43
24 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВЫЕ САНЖАРЫ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ЕВРОВИДЕНИЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин поднимает рейтинг выступлениями. Главное зло для россиян
      Вєсті Кремля
      16:14, 22 февраля
      Вести.UA: Эпоха Авакова. Илья Кива и 23 февраля
      Вєсті.UA
      20:54, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      НОВЫЕ САНЖАРЫ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ЕВРОВИДЕНИЕ 2020

      На юге Италии произошло землетрясение: фото

      - Читати новину українською
      / Твіттер Alexebasta02

      В регионе Калабрия, что на юге Италии, произошло землетрясение магнитудой 4,4. Пока нет информации о погибших или пострадавших.

      Багато людей, які перебували вдома або у торговельних центрах, вийшли на вулицю, боячись подальших поштовхів. Про це повідомляє ANSA.

      Читайте також: Потужний шторм вирує на Чорному морі в Одесі: фото, відео

      Землетрус магнітудою 4,4 стався о 17.02 у провінції Козенца,
      – йдеться у повідомленні.

      За інформацією Національного інституту геофізики та вулканології, епіцентр землетрусу був за 2 кілометри від міста Ренде.

      Внаслідок поштовхів у супермаркетах з полиць повипадали товари. Наразі немає інформації про загиблих чи потерпілих.

      Внаслідок землетрусу в Італії з полиць у супермаркетах попадали товари

      Що відомо про регіон, де трапився землетрус?Провінція Козенца є дуже сейсмічною. Кілька років тому там вже були поштовхи магнітудою 4,6. А в 1874 році стався землетрус магнітудою, що перевищила 6.

      Поблизу міста Ренде, що в італійській провінції Козенца, стався землетрус / Google Maps

      Основне про коронавірус в Італії

      • У північних та центральних регіонах Італії серйозний спалах коронавірусу. Вже померли 5 людей, ще понад 200 – інфіковані.
      • У людей почалася паніка, тож вони скуповують усі продукти в супермаркетах, стараються не виходити на вулиці, а школи та університети – закриті.
      • Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу італійська влада запровадила обмеження на пересування у таких провінціях: Ломбардія, Венето, П'ємонт, Емілія-Романья, Лаціо.
      Пасха в 2020 году: дата праздника и традиции
      сегодня
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Стихийный бедствия Землетрясение
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 20:06 Возможна ли большая война в Сирии: СМИ о соперничестве России и Турции
      Анатолій Максимов
      сегодня , 19:44 Дело Насирова: будут ли платить компенсацию и законно ли уволили чиновника
      Ірина Поліщук
      сегодня , 12:00 Собственный номер в 5-звездочном отеле: как одновременно отдыхать и зарабатывать на недвижимости
      сегодня , 11:33 Афиша Киева на неделю: куда пойти 24 февраля – 1 марта
      Ліза Астахова
      сегодня , 19:00 С любовью из Праги, или Еще одна неудача России
      СерпомПо
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук