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      На півдні Італії стався землетрус: фото

      - Читать новость на русском
      В Італії стався землетрус / Твіттер Alexebasta02

      У регіоні Калабрія, що на півдні Італії, стався землетрус магнітудою 4,4. Наразі немає інформації про загиблих чи постраждалих.

      Багато людей, які перебували вдома або у торговельних центрах, вийшли на вулицю, боячись подальших поштовхів. Про це повідомляє ANSA.

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      Землетрус магнітудою 4,4 стався о 17.02 у провінції Козенца,
      – йдеться у повідомленні.

      За інформацією Національного інституту геофізики та вулканології, епіцентр землетрусу був за 2 кілометри від міста Ренде.

      Внаслідок поштовхів у супермаркетах з полиць повипадали товари. Наразі немає інформації про загиблих чи потерпілих.

      Внаслідок землетрусу в Італії з полиць у супермаркетах попадали товари

      Що відомо про регіон, де трапився землетрус?Провінція Козенца є дуже сейсмічною. Кілька років тому там вже були поштовхи магнітудою 4,6. А в 1874 році стався землетрус магнітудою, що перевищила 6.

      Поблизу міста Ренде, що в італійській провінції Козенца, стався землетрус / Google Maps

      Основне про коронавірус в Італії

      • У північних та центральних регіонах Італії серйозний спалах коронавірусу. Вже померли 5 людей, ще понад 200 – інфіковані.
      • У людей почалася паніка, тож вони скуповують усі продукти в супермаркетах, стараються не виходити на вулиці, а школи та університети – закриті.
      • Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу італійська влада запровадила обмеження на пересування у таких провінціях: Ломбардія, Венето, П'ємонт, Емілія-Романья, Лаціо.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Стихійні лиха Землетрус
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