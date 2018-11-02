На каком месте оказалась Украина в рейтинге свободы слова в интернете: результаты

Украина стала 33 в рейтинге свободы слова в сети и расположена посередине списка, который состоит из 65 стран.

Соответствующий рейтинг обнародовала исследовательская организация Freedom House.

Читайте также: Какие города Украины наиболее демократичные: рейтинг

Украина получила 45 баллов из 100 (чем выше показатель – тем хуже). Для сравнения, в 2014 году у нас было 33 балла.

Лидерами этого рейтинга стали Эстония и Исландия, у них по 6 баллов, а в топ-3 попала еще и Канада со своими 15 баллами.

В этих странах в течение прошлого года не зафиксировали случаев государственной цензуры или давления на сетевой контент.

Ниже в рейтинге – Китай (88 баллов), Иран (85 баллов) и Сирия (83 балла).

К слову, Freedom House ежегодно составляет рейтинг свободы слова в интернете. У экспертов есть 9 параметров оценивания, в частности наличие препятствий к доступу, ограничение контента и нарушение прав пользователя.





Рейтинг свободы слова в интернете

Напомним, Украина заняла 83 место среди 140 стран в рейтинге глобальной конкурентоспособности экономики. Она поднялась на 6 позиций по сравнению с предыдущим годом.