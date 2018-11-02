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      На якому місці опинилася Україна в рейтингу свободи слова в інтернеті: результати

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      Оприлюднено рейтинг свободи слова в інтернеті
      Оприлюднено рейтинг свободи слова в інтернеті / Ілюстративне фото

      Україна стала 33 у цьогорічному рейтингу свободи слова в мережі та розташована посередині списку, який складається з 65 країн.

      Відповідний рейтинг оприлюднила дослідницька організація Freedom House.

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      Україна отримала 45 балів зі 100 (чим вищий показник – тим гірше). Для порівняння, у 2014 році у нас було 33 бали.

      Лідерами цього рейтингу стали Естонія та Ісландія, у них по 6 балів, а до топ-3 потрапила ще й Канада зі своїми 15 балами.

      У цих країнах протягом минулого року не зафіксували випадків державної цензури або тиску на мережевий контент.

      Найнижче у рейтингу – Китай (88 балів), Іран (85 балів) та Сирія (83 бали). 

      До слова, Freedom House щороку складає рейтинг свободи слова в інтернеті. В експертів є 9 параметрів оцінювання, зокрема наявність перешкод до доступу, обмеження контенту і порушення прав користувача.

      рейтинг

      Рейтинг свободи слова в інтернеті

      Нагадаємо, Україна посіла 83 місце серед 140 країн у рейтингу глобальної конкурентоспроможності економіки. Вона піднялася на 6 позицій порівняно з попереднім роком.

      Теги: Новини України Новини політики Рейтинги
      Джерело: 24 Канал
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