На якому місці опинилася Україна в рейтингу свободи слова в інтернеті: результати

Україна стала 33 у цьогорічному рейтингу свободи слова в мережі та розташована посередині списку, який складається з 65 країн.

Відповідний рейтинг оприлюднила дослідницька організація Freedom House.

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Україна отримала 45 балів зі 100 (чим вищий показник – тим гірше). Для порівняння, у 2014 році у нас було 33 бали.

Лідерами цього рейтингу стали Естонія та Ісландія, у них по 6 балів, а до топ-3 потрапила ще й Канада зі своїми 15 балами.

У цих країнах протягом минулого року не зафіксували випадків державної цензури або тиску на мережевий контент.

Найнижче у рейтингу – Китай (88 балів), Іран (85 балів) та Сирія (83 бали).

До слова, Freedom House щороку складає рейтинг свободи слова в інтернеті. В експертів є 9 параметрів оцінювання, зокрема наявність перешкод до доступу, обмеження контенту і порушення прав користувача.





Рейтинг свободи слова в інтернеті

Нагадаємо, Україна посіла 83 місце серед 140 країн у рейтингу глобальної конкурентоспроможності економіки. Вона піднялася на 6 позицій порівняно з попереднім роком.