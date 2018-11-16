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      На камерной сцене театра Франко состоялся допремьерный показ спектакля "Демиург"

      Новая тема 11 Читати новину українською

      Человек на грани миров. На камерной сцене театра имени Франко состоялся допремьерный показ спектакля "Демиург".

      По сюжету главный герой попадает в фантастический санаторий, в котором доктора могут поворачивать время вспять. Так он погружается в воспоминания и общается с умершим отцом.

      В течение двух актов зрители будут наблюдать за неординарным развитием их отношений и задумываться над извечным вопросом смысла бытия.

      "Я хотел подумать, поразмышлять над тем, как существует человек. Как он существует в этом мире сегодня, как он соотносится с другими мирами. Действие происходит в довольно фантастическом мире, где люди, которые уже умерли в реальной жизни, еще существуют и с ними можно пообщаться. Спектакль о том, как человек меняется на грани миров", – поделился режиссер-постановщик Олег Липцын.

      Над разработкой спектакля "Демиург" украинский-американский режиссер Олег Липцын работал десять лет. Основой инсценировки стали произведения известного польского писателя Бруно Шульца. Сквозными темами его работ были поиски смысла бытия, идеального мира и взаимопонимания. По словам режиссера, он первым в Украине решился воплотить на сцене работы автора. Актеры же утверждают, что вживаться в роль задача была не из легких.

      "Это такая была чаща, в которую нужно было вгрызться, ворваться, она царапается, не пускает. Надо было прорываться, но сейчас я люблю залезть туда в эти дебри. И никуда не спешить, быта там некоторое время", – рассказал народный артист Украины Петр Панчук.

      По замыслу режиссера, спектакль "Демиург" призван напомнить зрителям об истинных и глубокие чувства к близким, которые часто теряются в повседневной жизни, пока не становится слишком поздно.

      "Сейчас такое время очень резких, жестоких ощущений. Что-то более тонкое, что-то более эстетическое – это нужно людям. Надо напоминать, что существует тонкая материя и тонкие ощущения", – сказал режиссер-постановщик Олег Липцын.

      Зрители же смогут увидеть спектакль уже в этом месяце. Премьера "Демиург" состоится на камерной сцене Театра Франко 16, 18 и 21 ноября.

      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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