На камерной сцене театра Франко состоялся допремьерный показ спектакля "Демиург"

Человек на грани миров. На камерной сцене театра имени Франко состоялся допремьерный показ спектакля "Демиург".

По сюжету главный герой попадает в фантастический санаторий, в котором доктора могут поворачивать время вспять. Так он погружается в воспоминания и общается с умершим отцом.

В течение двух актов зрители будут наблюдать за неординарным развитием их отношений и задумываться над извечным вопросом смысла бытия.

"Я хотел подумать, поразмышлять над тем, как существует человек. Как он существует в этом мире сегодня, как он соотносится с другими мирами. Действие происходит в довольно фантастическом мире, где люди, которые уже умерли в реальной жизни, еще существуют и с ними можно пообщаться. Спектакль о том, как человек меняется на грани миров", – поделился режиссер-постановщик Олег Липцын.

Над разработкой спектакля "Демиург" украинский-американский режиссер Олег Липцын работал десять лет. Основой инсценировки стали произведения известного польского писателя Бруно Шульца. Сквозными темами его работ были поиски смысла бытия, идеального мира и взаимопонимания. По словам режиссера, он первым в Украине решился воплотить на сцене работы автора. Актеры же утверждают, что вживаться в роль задача была не из легких.

"Это такая была чаща, в которую нужно было вгрызться, ворваться, она царапается, не пускает. Надо было прорываться, но сейчас я люблю залезть туда в эти дебри. И никуда не спешить, быта там некоторое время", – рассказал народный артист Украины Петр Панчук.

По замыслу режиссера, спектакль "Демиург" призван напомнить зрителям об истинных и глубокие чувства к близким, которые часто теряются в повседневной жизни, пока не становится слишком поздно.

"Сейчас такое время очень резких, жестоких ощущений. Что-то более тонкое, что-то более эстетическое – это нужно людям. Надо напоминать, что существует тонкая материя и тонкие ощущения", – сказал режиссер-постановщик Олег Липцын.

Зрители же смогут увидеть спектакль уже в этом месяце. Премьера "Демиург" состоится на камерной сцене Театра Франко 16, 18 и 21 ноября.