На камерній сцені театру Франка відбувся допрем’єрний показ вистави "Деміург"

Людина на межі світів. На камерній сцені театру імені Франка відбувся допрем'єрний показ вистави "Деміург".

За сюжетом головний герой потрапляє у фантастичний санаторій, в якому доктори мають змогу повертати час назад. Так він поринає у спогади та спілкується з померлим батьком.

Протягом двох актів глядачі спостерігатимуть за неординарним розвитком їхніх стосунків та замислюватимуться над одвічним питанням сенсу буття.

"Я хотів подумати, пороздумувати над тим, як існує людина. Як вона існує в цьому світі сьогодні, як вона співвідноситься до інших світів. Дія відбувається в доволі фантастичному світі, де люди, які вже померли в реальному житті, вони ще перебувають і з ними можна поспілкуватися. Вистава про те, як людина змінюється на межі світів", – поділився режисер-постановник Олег Ліпцин.

Над розробкою вистави "Деміург" українсько-американьский режисер Олег Ліпцин працював десять років. Основою інсценізації стали твори відомого польського письменника Бруно Шульца. Наскрізними темами його робіт були пошуки сенсу буття, ідеального світу та взаєморозуміння. За словами режисера, він першим в Україні наважився втілити на сцені роботи автора. Актори ж стверджують, що вживатися в роль була задача не з легких.

"Це такі були хащі, в які потрібно було вгризтися, вдертися, вони царапають, не пускають. Треба було прориватися, але зараз я люблю залізти туди в ці хащі. І нікуди не спішити, побуту там деякий час", – розповів народний артист України Петро Панчук.

За задумом режисера, вистава "Деміург" покликана нагадати глядачам про щирі та глибокі почуття до близьких, які часто губляться в повсякденному житті , поки не стає запізно.

"Зараз такий час дуже різких, жорстоких відчуттів. Щось більш тонке, щось більш естетичне – це потрібно людям. Треба нагадувати, що існує тонка матерія і тонкі відчуття", – сказав режисер-постановник Олег Ліпцин.

Глядачі ж зможуть побачити виставу вже цього місяця. Прем’єра "Деміургу" відбудеться на камерній сцені Театру Франка 16, 18 та 21 листопада.