На Киев надвигается сильная гроза

В ближайший час и продлится до конца суток 13 августа и ночью 14 августа в Киеве будет сильная гроза и порывы ветра. В столице объявили 1 уровень опасности.

До конца суток в столице будет кратковременное шквалистое усиление ветра до 15-24 метров в секунду. Ночью скорость ветра усилится, сообщили в Укргидрометцентре.

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Управление по вопросам гражданской защиты КГГА советует при падении деревьев или веток, травмировании людей информировать экстренные службы по телефонам 101 или 103.

Основные правила безопасности в случае усиления ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

избегать пребывания рядом с крупными деревьями, особенно тополями, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Во время грозы следует отключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна, не подходить к окнам, не браться за металлические входные двери.

9 августа в Киеве был сильный ливень. Тогда в результате непогоды пострадали несколько авто, затопило улицы и образовались пробки. Больше фото и видео – смотрите по ссылке.

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