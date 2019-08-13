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      На Киев надвигается сильная гроза

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      В Киеве будет сильная гроза
      В Киеве будет сильная гроза / Фото из соцсетей

      В ближайший час и продлится до конца суток 13 августа и ночью 14 августа в Киеве будет сильная гроза и порывы ветра. В столице объявили 1 уровень опасности.

      До конца суток в столице будет кратковременное шквалистое усиление ветра до 15-24 метров в секунду. Ночью скорость ветра усилится, сообщили в Укргидрометцентре.

      Читайте также: Сильные грозы и ветер накроют Украину: в каких областях ждать непогоду

      Управление по вопросам гражданской защиты КГГА советует при падении деревьев или веток, травмировании людей информировать экстренные службы по телефонам 101 или 103.

      Основные правила безопасности в случае усиления ветра:

      • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
      • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
      • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
      • избегать пребывания рядом с крупными деревьями, особенно тополями, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

      Во время грозы следует отключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна, не подходить к окнам, не браться за металлические входные двери.

      9 августа в Киеве был сильный ливень. Тогда в результате непогоды пострадали несколько авто, затопило улицы и образовались пробки. Больше фото и видео – смотрите по ссылке.

      Читайте также: Прогноз погоды на 14 августа: жара постепенно покидает Украину

       

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      Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине Стихийный бедствия Новости Киева
      Источник: 24 канал
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