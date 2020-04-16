Песчаная буря поднялась на Киевщине – в Ирпене снесло крышу: фото, видео
В некоторых районах Киева и ряде городков возле столицы после обеда 16 апреля поднялась песчаная буря. Резкий ветер, кроме того, что разносит пыль, еще и повредил крышу одного из домов.
Небо над Киевом и областью сразу же изменилось в цвете, из-за песка в воздухе видимость значительно ухудшилась. Видео и изображениями бури пользователи делятся в интернете.
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О песчаной буре пишут жители Оболони в столице, городов Ворзель, Ирпень и Буча Киевской области.
Песчаная буря на Оболони в Киеве / Фото Елены Кандяк (24 канала)
В Ирпене сильный ветер снес часть крыши дома в районе гаражного кооператива "Машторф". Об этом сообщили в телеграмм-канале Teza.
Какая причина песчаной бури?
В Киевской городской госадминистрации уже прокомментировали ситуацию. Говорят: такое погодное явление обусловлено изменениями климата: а именно нынешней бесснежной зимой и отсутствием привычной нормы осадков.
Как следствие – воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод, что и есть причинами образования пыли, которую в столицу принес северный ветер.
Песчаная буря на Киевщине – смотрите видео 24 канала
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