Песчаная буря поднялась на Киевщине – в Ирпене снесло крышу: фото, видео

В некоторых районах Киева и ряде городков возле столицы после обеда 16 апреля поднялась песчаная буря. Резкий ветер, кроме того, что разносит пыль, еще и повредил крышу одного из домов.

Небо над Киевом и областью сразу же изменилось в цвете, из-за песка в воздухе видимость значительно ухудшилась. Видео и изображениями бури пользователи делятся в интернете.

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О песчаной буре пишут жители Оболони в столице, городов Ворзель, Ирпень и Буча Киевской области.



​Песчаная буря на Оболони в Киеве / Фото Елены Кандяк (24 канала)

Киев, а что у нас происходит?

Это что за песчаная буря епта?! pic.twitter.com/ZC8OAowKNa — Шальная Императрица Astarta_O.o⁷ (@astarta_oo) April 16, 2020

В Ирпене сильный ветер снес часть крыши дома в районе гаражного кооператива "Машторф". Об этом сообщили в телеграмм-канале Teza.

В Киеве сильный ветер снес часть лесов Подольского моста: там выполняли работы по покрытию металла антикоррозийным средством. Как сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, к счастью, никто не пострадал, и сама конструкция моста тоже осталась невредимой.

Какая причина песчаной бури?

В Киевской городской госадминистрации уже прокомментировали ситуацию. Говорят: такое погодное явление обусловлено изменениями климата: а именно нынешней бесснежной зимой и отсутствием привычной нормы осадков.

Как следствие – воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод, что и есть причинами образования пыли, которую в столицу принес северный ветер.

Песчаная буря на Киевщине – смотрите видео 24 канала