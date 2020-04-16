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      Песчаная буря поднялась на Киевщине – в Ирпене снесло крышу: фото, видео

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      На Киевщине поднялась песчаная буря / Фото 24 канала / Елены Кандяк

      В некоторых районах Киева и ряде городков возле столицы после обеда 16 апреля поднялась песчаная буря. Резкий ветер, кроме того, что разносит пыль, еще и повредил крышу одного из домов.

      Небо над Киевом и областью сразу же изменилось в цвете, из-за песка в воздухе видимость значительно ухудшилась. Видео и изображениями бури пользователи делятся в интернете.

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      О песчаной буре пишут жители Оболони в столице, городов Ворзель, Ирпень и Буча Киевской области.


      ​Песчаная буря на Оболони в Киеве / Фото Елены Кандяк (24 канала)

      В Ирпене сильный ветер снес часть крыши дома в районе гаражного кооператива "Машторф". Об этом сообщили в телеграмм-канале Teza.

       
      В Киеве сильный ветер снес часть лесов Подольского моста: там выполняли работы по покрытию металла антикоррозийным средством. Как сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, к счастью, никто не пострадал, и сама конструкция моста тоже осталась невредимой.
       

      Какая причина песчаной бури?

      В Киевской городской госадминистрации уже прокомментировали ситуацию. Говорят: такое погодное явление обусловлено изменениями климата: а именно нынешней бесснежной зимой и отсутствием привычной нормы осадков.

      Как следствие – воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод, что и есть причинами образования пыли, которую в столицу принес северный ветер.

      Песчаная буря на Киевщине – смотрите видео 24 канала

       

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Новости Киева ГСЧС Чрезвычайное происшествие
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