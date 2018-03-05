На Киевщине полиция разоблачила плантацию конопли
В киевской области мужчины приобрели дом и обустроили его под выращивание элитной конопли.
Стены они изолировали от холода фольгой, сделали высокотехнологичное проветривание, автоматическую систему полива. Сами конопли росли в горшках.
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Правда, просуществовало такое инновационное аграрное предприятие не долго. Всего год. Предприимчивых украинцев накануне задержала полиция. Подозреваемым может грозить до 8 лет лишения свободы.
Плантация наркотиков в доме
Было выявлено 127 штук конопли. Эти люди приобрели домик в прошлом году. Поставили все на профессиональный уровень. Был автоматический полив, вытяжки,
— сказал начальник Макаровского отдела полиции Олег Кравчук.
Одного злоумышленника правоохранители задержали на месте преступления, его подельника — по месту жительства в столичной квартире. По ценам черного рынка стоимость изъятых кустов составляет около 5 миллионов гривен.