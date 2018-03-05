На Київщині поліція викрила плантацію конопель

У київській області чоловіки придбали будинок і облаштували його під вирощування елітних конопель.

Стіни вони ізолювали від холоду фольгою, зробили високотехнологічне провітрювання, автоматичну систему поливу. Самі коноплі росли у горщиках.

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Щоправда, проіснувало таке іноваційне аграрне підприємство не довго. Лише рік. Підприємливих українців напередодні затримала поліція. Підозрюваним може загрожувати до 8 років позбавлення волі.



Плантація наркотиків у будинку

Було виявлено 127 штук коноплі. Ці люди придбали будиночок у минулому році. Поставили все на професійний рівень. Був автоматичний полив, витяжки,

– сказав начальник Макарівського відділу поліції Олег Кравчук.

Одного зловмисника правоохоронці затримали на місці злочину, його поплічника – за місцем проживання у столичній квартирі. За цінами чорного ринку вартість вилучених кущів становить близько 5 мільйонів гривень.