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      На Киевщине произошло жуткое ДТП: есть погибшие и раненые

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      На Киевщине в ДТП погибли три человека
      На Киевщине в ДТП погибли три человека / Фото с Facebook

      На трассе Киев – Чернигов легковой автомобиль, в салоне которого находились пять пассажиров, не справился с управлением на скользкой дороге и въехал в грузовик. В результате ДТП три человека погибли, еще двое госпитализированы.

      Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.

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      Жуткая авария случилась в селе Залесье в Киевской области. Иномарка влетела в грузовик, пока ее водитель остановился, чтобы помочь другому водителю.

      В результате столкновения в автомобиле "Опель" погибли две женщины и один мужчина, два другие пассажиры доставлены в местную центральную больницу и находятся в тяжелом состоянии,
      — говорится в сообщении.

      На Киевщине в ДТП погибли три человека, еще двое – в больнице

       

       

       

      Теги: Новости политики Новости Украины
      Источник: 24 канал
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