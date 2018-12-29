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      На Київщині сталася жахлива ДТП: є загиблі та поранені

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      На Київщині у ДТП загинуло три людини
      На Київщині у ДТП загинуло три людини / Фото з Facebook

      На трасі Київ – Чернігів легковий автомобіль, у салоні якого перебували п'ятеро пасажирів, не впорався з керуванням на слизькій дорозі та в'їхав у вантажівку. У результаті ДТП троє людей загинули, ще двоє госпіталізовані.

      Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Київській області.

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      Моторошна аварія трапилася у селі Залісся в Київській області. Іномарка влетіла у вантажівку, поки її водій зупинився, аби допомогти іншому водієві.

      Унаслідок зіткнення в автомобілі "Опель" загинуло дві жінки і один чоловік, два інші пасажири доставлені в місцеву центральну лікарню і перебувають у тяжкому стані,
      — йдеться у повідомленні.


      На Київщині у ДТП загинули три особи, ще дві – у лікарні

       

       

       

      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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