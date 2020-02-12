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      На Киевщине состоялся Международный конгресс по растениеводству TOP CROPS

      Новая тема 19 Читати новину українською

      Вызовы и стратегия развития аграрного рынка. На Киевщине состоялся первый Международный конгресс по растениеводству TOP CROPS.

      Представители почти четырехсот аграрных хозяйств делились на нем собственными профессиональными достижениями, дискутировали и налаживали деловые отношения. О том, как планируют сотрудничать с производителями, говорили и представители новой управленческой команды Государственной Продовольственно-Зерновой Корпорации Украины.

      Основные наши стратегические цели – улучшить экономические результаты компании, побороть коррупцию, потому что с этим много проблем. А также сблизиться с сельхозпроизводителями. Мы будем заменять специалистов на местах, которые проводят переговоры с поставщиком, будем обучать их непосредственно посвящать больше времени общению с фермерами,
      – рассказал директор коммерческого департамента ГПЗКУ Богдан Костецкий.

      Представители Государственной Продовольственно-Зерновой Корпорации сообщили участникам Конгресса о старте Весенней форвардной программы закупки будущего урожая пшеницы, ячменя, кукурузы и ржи. Минимальная партия поставки – 100 тонн. Для участия в программе фермерам нужно иметь опыт выращивания сельхозкультур не менее двух лет, финансовую стабильность и надежную деловую репутацию.

      "Платим 3000 грн за пшеницу, ячмень и кукурузу, и 3300 за рожь разово. Конечная цена финализируется на момент поставки. Корпорация поддерживает таким образом небольших производителей", – отметил Богдан Костецкий.

      Сейчас Государственная Продовольственно-Зерновая Корпорация представлена в 20 областях Украины. Поэтому представители филиалов готовы предоставить фермерам исчерпывающую информацию об условиях форвардных закупок зерна.

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      Теги: Новости Украины зерно
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