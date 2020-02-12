15:41
12 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020 ОСКАР 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ветеранський бейбі-бум у Росії. Арифметична істерика
      Вєсті Кремля
      21:07, 11 лютого
      Вєсті UA: Могутні нашіптування Єрмака. "Ленінські" думки Вітренка
      Вєсті.UA
      19:51, 11 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020 ОСКАР 2020

      На Київщині відбувся Міжнародний конгрес із рослинництва TOP CROPS

      Нова тема 40 Читать новость на русском

      Виклики та стратегія розвитку аграрного ринку. На Київщині відбувся перший Міжнародний конгрес із рослинництва TOP CROPS.

      Представники майже чотирьохсот аграрних господарств ділилися на ньому власними професійними здобутками, дискутували та налагоджували ділові стосунки. Про те, як планують співпрацювати із виробниками говорили і представники нової управлінської команди Державної Продовольчо-Зернової Корпорації України.

      Основні наші стратегічні цілі – покращити економічні результати компанії, побороти корупцію, бо з цим багато проблем. А також зблизитись з сільгоспвиробниками. Ми будемо замінювати фахівців на місцях, які проводять переговори з постачальником, будемо навчати їх безпосередньо присвячувати більше часу спілкуванню з фермерами, 
      – розповів директор комерційного департаменту ДПЗКУ Богдан Костецький.

      Представники Державної Продовольчо-Зернової Корпорації повідомили учасників Конгресу про старт Весняної форвардної програми закупівлі майбутнього врожаю пшениці, ячменю, кукурудзи та жита. Мінімальна партія поставки – 100 тонн. Для участі у програмі фермерам потрібно мати досвід вирощування сільськогоспкультур не меншим за два роки, фінансову стабільність та надійну ділову репутацію.

      "Платимо 3000 грн за пшеницю, ячмінь та кукурудзу, і 3300 за жито разово. Кінцева ціна фіналізуєтсья на момент постачання. Корпорація підтримує таким чином невеликих виробників", – зазначив Богдан Костецький.

      Нині Державна Продовольчо-Зернова Корпорація представлена у 20 областях України. Тож представники філій готові надати фермерам вичерпну інформацію щодо умов Форвардних закупівель збіжжя.

      Скільки людей захворіло на вірус з Китаю та у яких країнах: онлайн-мапа
      сьогодні
      18976
      Теги: Новини України Зерно
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:02 Війна на Донбасі та пріоритети в роботі ОП: головні тези з першого брифінгу Єрмака
      Наталя Боднар 1076
      сьогодні , 12:00 Історія про політику та бізнес: чому Україні не варто повертати доступ до російських соцмереж
      Павло Казарін 406
      11 лютого , 14:00 Коронавірус у Китаї: як епідемія впливає на економіку й бізнес
      Тетяна Панасюк 1816
      10 лютого , 14:00 Батумі – новий Дубай: ТОП-5 причин купити нерухомість в Грузії
      542
      сьогодні , 10:30 Андрій in, Андрій out: що стоїть за зміною глави Офісу президента
      Леонід Швець 1377
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук