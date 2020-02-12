На Київщині відбувся Міжнародний конгрес із рослинництва TOP CROPS

Виклики та стратегія розвитку аграрного ринку. На Київщині відбувся перший Міжнародний конгрес із рослинництва TOP CROPS.

Представники майже чотирьохсот аграрних господарств ділилися на ньому власними професійними здобутками, дискутували та налагоджували ділові стосунки. Про те, як планують співпрацювати із виробниками говорили і представники нової управлінської команди Державної Продовольчо-Зернової Корпорації України.

Основні наші стратегічні цілі – покращити економічні результати компанії, побороти корупцію, бо з цим багато проблем. А також зблизитись з сільгоспвиробниками. Ми будемо замінювати фахівців на місцях, які проводять переговори з постачальником, будемо навчати їх безпосередньо присвячувати більше часу спілкуванню з фермерами,

– розповів директор комерційного департаменту ДПЗКУ Богдан Костецький.

Представники Державної Продовольчо-Зернової Корпорації повідомили учасників Конгресу про старт Весняної форвардної програми закупівлі майбутнього врожаю пшениці, ячменю, кукурудзи та жита. Мінімальна партія поставки – 100 тонн. Для участі у програмі фермерам потрібно мати досвід вирощування сільськогоспкультур не меншим за два роки, фінансову стабільність та надійну ділову репутацію.

"Платимо 3000 грн за пшеницю, ячмінь та кукурудзу, і 3300 за жито разово. Кінцева ціна фіналізуєтсья на момент постачання. Корпорація підтримує таким чином невеликих виробників", – зазначив Богдан Костецький.

Нині Державна Продовольчо-Зернова Корпорація представлена у 20 областях України. Тож представники філій готові надати фермерам вичерпну інформацію щодо умов Форвардних закупівель збіжжя.