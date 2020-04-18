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      На Киевщине задержали двух мужчин за поджог травы возле Ирпеня: фото

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      Полиция задержала подозреваемых в поджоге травы / Нацполиция

      Полиция Киевской области 18 апреля задержали двух мужчин. Их подозревают в поджоге сухостоя на берегу реки Ирпень.

      Когда полицейские обнаружили в сети видео, где двое молодых людей на скутерах без номерных знаков подожгли камыш на берегу реки Ирпень, сразу начали их поиски. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

      Актуально Найдем подонков: в МВД назвали масштабные пожары в Украине возможной диверсией

      Что известно о подозреваемых

      • Нарушителей доставили в отдел полиции, где с ними работают следователи.
      • Это 28 и 29-летние жители Ирпеня. Полицейские изъяли их транспортные средства – мотороллеры, на которых они передвигались.
      • Сейчас решается вопрос об объявлении им подозрения. За совершенное правонарушение мужчинам грозит штраф или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет.


      Один из подозреваемых в поджоге травы / Фото Нацполиции


      Второй подозреваемый в поджоге травы / Фото Нацполиции

      Что говорят в МВД

      • В МВД считают, что пожары в Киевской и Житомирской областях могут быть диверсиями против Украины. Правоохранители призвали сообщать в полицию о подозрительных транспортных средствах и лицах, которые могут быть причастны к поджогам.
      • По словам советника главы МВД Зоряна Шкиряка, цель заказчиков и организаторов понятна: попытка дестабилизации ситуации, нагнетания истерии и усиление панических настроений среди населения в условиях карантина и противодействия распространению коронавируса.
      • Похожее мнение высказал и заместитель руководителя МВД – Антон Геращенко.

      Штрафы за поджог травы в Украине / Инфографика 24 канала

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины
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