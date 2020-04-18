На Киевщине задержали двух мужчин за поджог травы возле Ирпеня: фото

Полиция Киевской области 18 апреля задержали двух мужчин. Их подозревают в поджоге сухостоя на берегу реки Ирпень.

Когда полицейские обнаружили в сети видео, где двое молодых людей на скутерах без номерных знаков подожгли камыш на берегу реки Ирпень, сразу начали их поиски. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Что известно о подозреваемых

Нарушителей доставили в отдел полиции, где с ними работают следователи.

Это 28 и 29-летние жители Ирпеня. Полицейские изъяли их транспортные средства – мотороллеры, на которых они передвигались.

Сейчас решается вопрос об объявлении им подозрения. За совершенное правонарушение мужчинам грозит штраф или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет.



Один из подозреваемых в поджоге травы / Фото Нацполиции



Второй подозреваемый в поджоге травы / Фото Нацполиции

Что говорят в МВД

В МВД считают, что пожары в Киевской и Житомирской областях могут быть диверсиями против Украины. Правоохранители призвали сообщать в полицию о подозрительных транспортных средствах и лицах, которые могут быть причастны к поджогам.

По словам советника главы МВД Зоряна Шкиряка, цель заказчиков и организаторов понятна: попытка дестабилизации ситуации, нагнетания истерии и усиление панических настроений среди населения в условиях карантина и противодействия распространению коронавируса.

Похожее мнение высказал и заместитель руководителя МВД – Антон Геращенко.

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