На Київщині затримали двох чоловіків за підпал трави біля Ірпеня: фото
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Поліція Київської області 18 квітня затримала двох чоловіків. Їх підозрюють у підпалі сухостою на березі річки Ірпінь.
Коли поліцейські виявили в мережі відео, де двоє молодих людей на скутерах без номерних знаків підпалили очерет на березі річки Ірпінь, відразу розпочали їхні пошуки. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
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Що відомо про підозрюваних
- Порушників доправили до відділу поліції, де з ними працюють слідчі.
- Це 28 та 29-річні жителі Ірпеня. Поліцейські вилучили їхні транспортні засоби – моторолери, на яких вони пересувались.
- Зараз вирішується питання щодо оголошення їм підозри. За скоєне правопорушення чоловікам загрожує штраф, або обмеження волі на строк від двох до п'яти років.
Один із підозрюваних у підпалі трави / Фото Нацполіції
Другий підозрюваний у підпалі трави / Фото Нацполіції
Що кажуть в МВС
- У МВС вважають, що пожежі на Київщині та Житомирщині можуть бути диверсіями проти України. Правоохоронці закликали повідомляти у поліцію про підозрілі транспортні засоби та осіб, які можуть бути причетні до підпалів.
- За словами радника глави МВС Зоряна Шкіряка, мета замовників і організаторів зрозуміла: спроба дестабілізації ситуації, нагнітання істерії і посилення панічних настроїв серед населення в умовах карантину та протидії поширенню коронавірусу.
- Схожу думку висловив й заступник керівника МВС – Антон Геращенко.
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