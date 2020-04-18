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      На Київщині затримали двох чоловіків за підпал трави біля Ірпеня: фото

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      Поліція затримала підозрюваних у підпалі трави / Нацполіція

      Поліція Київської області 18 квітня затримала двох чоловіків. Їх підозрюють у підпалі сухостою на березі річки Ірпінь.

      Коли поліцейські виявили в мережі відео, де двоє молодих людей на скутерах без номерних знаків підпалили очерет на березі річки Ірпінь, відразу розпочали їхні пошуки. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

      Актуально Знайдемо покидьків: у МВС назвали масштабні пожежі в Україні можливою диверсією

      Що відомо про підозрюваних

      • Порушників доправили до відділу поліції, де з ними працюють слідчі.
      • Це 28 та 29-річні жителі Ірпеня. Поліцейські вилучили їхні транспортні засоби – моторолери, на яких вони пересувались.
      • Зараз вирішується питання щодо оголошення їм підозри. За скоєне правопорушення чоловікам загрожує штраф, або обмеження волі на строк від двох до п'яти років.


      Один із підозрюваних у підпалі трави / Фото Нацполіції


      Другий підозрюваний у підпалі трави / Фото Нацполіції

      Що кажуть в МВС

      • У МВС вважають, що пожежі на Київщині та Житомирщині можуть бути диверсіями проти України. Правоохоронці закликали повідомляти у поліцію про підозрілі транспортні засоби та осіб, які можуть бути причетні до підпалів.
      • За словами радника глави МВС Зоряна Шкіряка, мета замовників і організаторів зрозуміла: спроба дестабілізації ситуації, нагнітання істерії і посилення панічних настроїв серед населення в умовах карантину та протидії поширенню коронавірусу. 
      • Схожу думку висловив й заступник керівника МВС – Антон Геращенко. 


      Штрафи за підпал трави в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України
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