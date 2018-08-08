На Кипре мужчина протаранил ворота консульства России
В городе Лимасол на юге Кипра 45-летний мужчина протаранил на автомобиле ворота российского консульства.
Об этом сообщает агентство cna.org.cy.
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Отмечается, что, пройдя на территорию диппредставительства, мужчина разбил входные стеклянные двери и начал что-то выкрикивать.
После этого мужчину задержали сотрудники службы безопасности и направили на психиатрическую экспертизу.
Источник: 24 Канал
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