На Кіпрі чоловік протаранив ворота консульства Росії
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У місті Лімасол на півдні Кіпру 45-річний чоловік протаранив на автомобілі ворота російського консульства.
Про це повідомляє агентство cna.org.cy.
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Зазначається, що, пройшовши на територію дипустанови, чоловік розбив вхідні скляні двері і почав щось викрикувати.
Після цього чоловіка затримали співробітники служби безпеки та спрямовано на психіатричну експертизу.
Джерело: 24 Канал
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