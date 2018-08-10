На Китай надвигается очередной тайфун
К Восточному побережью Китая в воскресенье, 16 августа, приблизится тайфун "Яги". Это уже 14-й по счету тайфун в этом году. Из-за тайфуна в Шанхае ожидаются ливни с сильным ветром.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство "Синьхуа".
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По сообщению шанхайской метеослужбы, в 14:00 часов 10 августа эпицентр тайфуна "Яги" находился примерно в 1260 км на юго-восток от города Чжоушань провинции Чжэцзян (восточный Китай, – ред.).
По прогнозу, тайфун со скоростью в 15-20 км/ч движется на северо-запад и будет постепенно набирать силу.
Под влиянием тайфуна 12-13 августа в Шанхае ожидаются ливни с сильным ветром, максимальная сила ветра на суше достигнет 7-8 баллов.
Источник: 24 Канал
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