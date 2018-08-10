На Китай насувається черговий тайфун
До узбережжя Східного Китаю у неділю, 16 серпня, наблизиться тайфун "Яги". Це вже 14-й за рахунком тайфун в цьому році. Через тайфун в Шанхаї очікуються зливи з сильним вітром.
Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство "Сіньхуа".
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За повідомленням шанхайської метеослужби, о 14:00 годині 10 серпня епіцентр тайфуну "Яги" знаходився приблизно в 1260 км на південний схід від міста Чжоушань провінції Чжецзян (східний Китай, – ред.).
За прогнозом, тайфун зі швидкістю в 15-20 км/год рухається на північ-захід і буде поступово набирати силу.
Під впливом тайфуну 12-13 серпня в Шанхаї очікуються зливи з сильним вітром, максимальна сила вітру на суші досягне 7-8 балів.
Джерело: 24 Канал
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