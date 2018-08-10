На Китай насувається черговий тайфун

До узбережжя Східного Китаю у неділю, 16 серпня, наблизиться тайфун "Яги". Це вже 14-й за рахунком тайфун в цьому році. Через тайфун в Шанхаї очікуються зливи з сильним вітром.

Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство "Сіньхуа". Читайте також: Індонезію сколихнув ще один потужний землетрус За повідомленням шанхайської метеослужби, о 14:00 годині 10 серпня епіцентр тайфуну "Яги" знаходився приблизно в 1260 км на південний схід від міста Чжоушань провінції Чжецзян (східний Китай, – ред.). За прогнозом, тайфун зі швидкістю в 15-20 км/год рухається на північ-захід і буде поступово набирати силу.



Під впливом тайфуну 12-13 серпня в Шанхаї очікуються зливи з сильним вітром, максимальна сила вітру на суші досягне 7-8 балів.