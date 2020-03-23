На Киву написали заявление в ГБР за прославление Сталина

Нардеп от "Слуги народа" просит ГБР привлечь Киву к ответственности за прославление Сталина.

Народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин подал в Государственное бюро расследований заявление на народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илью Киву. Копию заявления Безгин опубликовал на своей фейсбук-странице.

В нем Безгин отметил, что накануне Илья Кива как представитель государственной власти у себя в фейсбуке опубликовал фотографию советского диктатора Иосифа Сталина и процитировал "вождя народов", публично использовал символику коммунистического тоталитарного режима, чем "вероятно совершил преступление, предусмотренное ч .2 ст. 436 экз. 1 УК Украины".