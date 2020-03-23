На Киву написали заяву в ДБР за прославляння Сталіна

Нардеп від "Слуги народу" просить ДБР залучити Киву до відповідальності за прославляння Сталіна.

Народний депутат від "Слуги народу" Віталій Безгін подав у Державне бюро розслідувань заяву на народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Іллю Киву. Копію заяви Безгін опублікував на своїй фейсбук сторінці.

У ньому Безгін зазначив, що напередодні Ілля Кива як представник державної влади у себе на фейсбуці, опублікував фотографію радянського диктатора Йосипа Сталіна і процитував "вождя народів", публічно використав символіку комуністичного тоталітарного режиму, чим "ймовірно вчинив злочин, передбачений ч .2 ст.436 прим. 1 КК України".