На кладбище в Севастополе появился бюст Януковичу-младшему: фото и видео

На Братском военном кладбище в оккупированном Севастополе появился надгробный памятник сыну президента-беглеца Виктору Януковичу-младшему.

Как пишут "Крым.Реалии" бюст с изображением очень похожим на лицо Януковича-младшего установлен на небольшом постаменте. На нем также указаны даты рождения и смерти младшего сына экс-президента.

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По сообщению СМИ, 33-летний Виктор Янукович-младший в марте 2015-го года погиб на озере Байкал в России. Его похоронили на территории военного кладбища в Севастополе.

Кроме даты рождения и смерти, на памятнике написано "Виктор Викторович Янукович", а на арке выгравирована цитата из Евангелия от Иоанна: "Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих".





На кладбище в Севастополе появился бюст Януковичу-младшему

Смотрите видео о бюсте Виктору Януковичу-младшему, что появился на кладбище в Севастополе:

22 марта 2015 года издание "Левый берег" сообщило, что младший сын экс-президента Виктора Януковича Виктор провалился под лед на озере Байкал. 23 марта его похоронили на военном кладбище в оккупированном Севастополе.