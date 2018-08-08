На цвинтарі в Севастополі з'явився бюст Януковичу-молодшому: фото і відео

На Братському військовому кладовищі в окупованому Севастополі з'явився надгробний пам'ятник синові президента-втікача Віктору Януковичу-молодшому.

Як пишуть "Крим.Реалії" бюст із зображенням дуже схожим на обличчя Януковича-молодшого встановлений на невеликому постаменті. На ньому також вказані дати народження і смерті молодшого сина екс-президента.

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За повідомленням ЗМІ, 33-річний Віктор Янукович-молодший у березні 2015-го року загинув на озері Байкал у Росії. Його поховали на території військового кладовища у Севастополі.

Окрім дати народження та смерті, на пам'ятнику також написано "Віктор Вікторович Янукович", а на арці викарбувана цитата з Євангелія від Іоанна: "Немає більше від тієї любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх".



На цвинтарі у Севастополі з'явився бюст Януковичу-молодшому

Дивіться відео про бюст Віктору Януковичу-молодшому, що з'явився на цвинтарі у Севастополі:

22 березня 2015 року видання "Лівий берег" повідомило, що молодший син екс-президента Віктора Януковича Віктор провалився під кригу на озері Байкал. 23 березня його поховали на військовому кладовищі в окупованому Севастополі.