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На кого может напасть Путин в ближайшее время: мнение историка

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Владимир Путин готовится вторгнуться не только в Украину, Молдову и Беларусь, но и страны Балтии
Владимир Путин готовится вторгнуться не только в Украину, Молдову и Беларусь, но и страны Балтии / Соцсети

В ближайшее время президент России Владимир Путин вторгнется не только в Украину и Молдову, но и формально аннексирует Беларусь и двинется в Прибалтику. Произойдет это, если США будут посылать сигналы, что они не намерены защищать Европу.

Такое мнение высказал доктор исторических наук Юрий Фельштинский, передает "Обозреватель".

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"А он, Путин, свою игру только начинает, и ходов у него есть много на пути эскалации ситуации в Сирии, в Северной Корее, в континентальной Европе, в Великобритании (через постоянное отравление врагов) и даже в США, если иметь в виду его последнюю речь про военную мощь России и про ядерный шантаж", – заметил специалист.

По его мнению, агрессия Кремля в других странах, в том числе и в соседних, может только усилиться.

"Если в ответ на эту речь он услышит из США сигналы, которые говорят о том, что Америка не намерена рисковать, защищая Европу, Москва, безусловно, вторгнется не только в Украину и Молдову, где уже созданы военные плацдармы для наступления. Не только формально аннексирует Беларусь, но и двинется в страны Балтии под предлогом защиты там русскоязычного населения от местных "националистов", – уверяет Фельштинский.

Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Владимир Путин Украина – Россия Молдова Новости Беларуси
Источник: 24 Канал
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