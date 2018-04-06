На кого может напасть Путин в ближайшее время: мнение историка

В ближайшее время президент России Владимир Путин вторгнется не только в Украину и Молдову, но и формально аннексирует Беларусь и двинется в Прибалтику. Произойдет это, если США будут посылать сигналы, что они не намерены защищать Европу.

Такое мнение высказал доктор исторических наук Юрий Фельштинский, передает "Обозреватель".

Читайте также: Страны Балтии ищут спасения от агрессии Кремля у Трампа

"А он, Путин, свою игру только начинает, и ходов у него есть много на пути эскалации ситуации в Сирии, в Северной Корее, в континентальной Европе, в Великобритании (через постоянное отравление врагов) и даже в США, если иметь в виду его последнюю речь про военную мощь России и про ядерный шантаж", – заметил специалист.

По его мнению, агрессия Кремля в других странах, в том числе и в соседних, может только усилиться.

"Если в ответ на эту речь он услышит из США сигналы, которые говорят о том, что Америка не намерена рисковать, защищая Европу, Москва, безусловно, вторгнется не только в Украину и Молдову, где уже созданы военные плацдармы для наступления. Не только формально аннексирует Беларусь, но и двинется в страны Балтии под предлогом защиты там русскоязычного населения от местных "националистов", – уверяет Фельштинский.