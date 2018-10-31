На конкурс в Антикоррупционный суд подался адвокат российского пропагандиста Вышинского

Защитник скандально известного руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского Игорь Мокин является одним из 240 кандидатов, претендующих на места в вновь создаваемом Антикоррупционном суде.

Об этом говорится на сайте "Главком".

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В прошлом году Мокин был назначен председателем комитета Ассоциации адвокатов Украины по морскому праву. Однако ныне кандидат Игорь Мокин является адвокатом Кирилла Вышинского, который был задержан в Киеве по подозрению в госизмене.



Игорь Мокин защищает Кирилла Вышинского

Стоит отметить, что госизмена – это своеобразная специализация Мокина. Среди его клиентов была также доверенное лицо Владимира Путина на последних выборах президента РФ Елена Одновол, которая была задержана на границе с оккупированным Крымом.

Добавим, что Высшая квалификационная комиссия судей уже завершила прием документов от кандидатов на должности судей вновь создаваемого Антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты. Сейчас 240 кандидатов хотят работать в Антикоррупционном суде, еще 103 будут бороться за должности в Апелляционной палате. Некоторых из кандидатов комиссия уже отбраковала.