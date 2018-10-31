На конкурс до Антикорупційного суду подався адвокат російського пропагандиста Вишинського

Захисник скандально відомого керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського Ігор Мокін є одним з 240 кандидатів, що претендують на місця в новостворюваному Антикорупційному суді.

Про це йдеться на сайті "Главком".

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Минулого року Мокін був призначений головою комітету Асоціації адвокатів України з морського права. Проте нині кандидат Ігор Мокін є адвокатом Кирила Вишинського, якого було затримано в Києві за підозрою у держзраді.



Ігор Мокін захищає Кирила Вишинського

Варто зазначити, що держзрада – це своєрідна спеціалізація Мокіна. Серед його клієнтів була також довірена особа Володимира Путіна на останніх виборах президента РФ Олена Одновол, яка була затримана на кордоні з окупованим Кримом.

Додамо, що Вища кваліфікаційна комісія суддів вже завершила прийом документів від кандидатів на посади суддів новостворюваного Антикорупційного суду та його Апеляційної палати. Наразі 240 кандидатів хочуть працювати в Антикорупційному суді, ще 103 боротимуться за посади в Апеляційній палаті. Деяких з кандидатів комісія вже відбракувала.