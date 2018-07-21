На Кубе готовятся принять новую конституцию, которая сильно отличаться от предыдущей

В понедельник, 23 июля, на Кубе планируют одобрить проект обновленной конституции. Национальная ассамблея народной власти Кубы в субботу, 21 июля, начала дебаты по проекту обновления конституции страны.

После одобрения в парламенте проект конституции будет вынесен на референдум, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на агентство ЕFЕ.

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Как пишут кубинские СМИ, в обновленной версии конституции планируется вернуть должность президента республики Куба. Сейчас должность главы государства называется председатель государственного совета Кубы. Срок пребывания руководителя страны на посту предлагается ограничить десятью годами. Также в проекте предлагается учредить пост премьер-министра страны.

Кроме того, в проекте конституции признается право на частную собственность, запрещается дискриминация по половому признаку.

Отметим, действующая конституция Кубы была принята в 1976 году