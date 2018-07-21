23:36
21 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
23°C 18°C
  • воскресенье
    24°C 17°C
  • понедельник
    24°C 17°C
  • вторник
    25°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Ждун Путина. Трамп – маленькая вареная макарошка
Вєсті Кремля
18:42, сегодня
Вести.UA. Жир. Тимошенко и теория Эйнштейна. Ми-ми-мишный депутат
Вєсті.UA
19:15, сегодня
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

На Кубе готовятся принять новую конституцию, которая сильно отличаться от предыдущей

46 Читати новину українською
На Кубе готовятся принять новую конституцию, которая сильно отличаться от предыдущей

В понедельник, 23 июля, на Кубе планируют одобрить проект обновленной конституции. Национальная ассамблея народной власти Кубы в субботу, 21 июля, начала дебаты по проекту обновления конституции страны.

После одобрения в парламенте проект конституции будет вынесен на референдум, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на агентство ЕFЕ.

Читайте также: Кубинцы наконец получили доступ к мобильному интернету

Как пишут кубинские СМИ, в обновленной версии конституции планируется вернуть должность президента республики Куба. Сейчас должность главы государства называется председатель государственного совета Кубы. Срок пребывания руководителя страны на посту предлагается ограничить десятью годами. Также в проекте предлагается учредить пост премьер-министра страны.

Кроме того, в проекте конституции признается право на частную собственность, запрещается дискриминация по половому признаку.

Отметим, действующая конституция Кубы была принята в 1976 году

Теги: Новости политики Куба
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 21 июля: "потопы" в Украине, Суперкубок и бой Усик – Гассиев
сегодня, 22:03 Главные новости 21 июля: "потопы" в Украине, Суперкубок и бой Усик – Гассиев
582
Чому не можна розлучатись – нова книга Естер Перель
сегодня, 22:01 Чому не можна розлучатись – нова книга Естер Перель
Книги для гурманів 348
13 выводов 13-летней украинки об учебе и жизни в США
сегодня, 19:01 13 выводов 13-летней украинки об учебе и жизни в США
Блог Медіа 1236
Чому лікар, який торгував немовлятами, став очільником медицини в Харківській області
сегодня, 17:00 Чому лікар, який торгував немовлятами, став очільником медицини в Харківській області
Олександра Устінова 203
Топ-5 проблем атомной энергетики в Украине
сегодня, 16:05 Топ-5 проблем атомной энергетики в Украине
Тимур Чмерук 978
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Итоги недели: Итальянские водолазы завершили осмотр судна, затонувшего возле Лампедузы
 12 октября 2013 , 22:00
Сикорского пригрозили убить
 24 февраля 2015 , 11:44
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук