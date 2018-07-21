На Кубі готуються прийняти нову конституцію, яка сильно відрізнятиметься від попередньої

У понеділок, 23 липня, на Кубі планують схвалити проект оновленої конституції. Національна асамблея народної влади Куби в суботу, 21 липня, розпочала дебати за проектом оновлення конституції країни.

Після схвалення в парламенті проект конституції буде винесено на референдум, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на агентство ЕFЕ.

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Як пишуть кубинські ЗМІ, в оновленій версії конституції планується повернути посаду президента республіки Куба. Зараз посада глави держави називається голова державної ради Куби. Термін перебування керівника країни на посту пропонується обмежити десятьма роками. Також в проекті пропонується заснувати пост прем'єр-міністра країни.

Крім того, в проекті конституції визнається право на приватну власність, забороняється дискримінація за статевою ознакою.

Зазначимо, діюча конституція Куби була прийнята в 1976 році