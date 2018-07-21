На Кубі готуються прийняти нову конституцію, яка сильно відрізнятиметься від попередньої
У понеділок, 23 липня, на Кубі планують схвалити проект оновленої конституції. Національна асамблея народної влади Куби в суботу, 21 липня, розпочала дебати за проектом оновлення конституції країни.
Після схвалення в парламенті проект конституції буде винесено на референдум, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на агентство ЕFЕ.
Читайте також: Кубинці нарешті отримали доступ до мобільного інтернету
Як пишуть кубинські ЗМІ, в оновленій версії конституції планується повернути посаду президента республіки Куба. Зараз посада глави держави називається голова державної ради Куби. Термін перебування керівника країни на посту пропонується обмежити десятьма роками. Також в проекті пропонується заснувати пост прем'єр-міністра країни.
Крім того, в проекті конституції визнається право на приватну власність, забороняється дискримінація за статевою ознакою.
Зазначимо, діюча конституція Куби була прийнята в 1976 році