На Лесном массиве в Киеве – масштабный пожар, слышны взрывы: фото и видео
В столице на улице Вискозной горят автоцистерны с бензином и дизельным топливом. Рядом расположен гипермаркет "Эпицентр". Слышно также, как на месте инцидента что-то взрывается.
Дорогу для автомобилей на этом участке перекрыли. Пожар произошел в промзоне за Дарницкой ТЭЦ. Информации о жертвах и пострадавших нет.
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Крупный пожар на Лесном массиве в Киеве
Пожар в Киеве на Лесном массиве, Деснянский район: видео
Ориентировочное место инцидента
Пылает 9 цистерн с топливом на площади около 500 квадратных метров. Все это происходит по адресу – улица Вискозная, 3, на территории автостоянки. Об этом сообщили в Управлении по вопросам гражданской защиты КГГА. На месте работают 70 пожарных, возгоранию дали второй уровень сложности. Также на место инцидента уже направили 18 единиц техники.
Крупный пожар на Лесном массиве: видео с воздуха
Сейчас улицу Вискозную полностью перекрыли.
По состоянию на 23:10 известно, что спасатели хотят привлечь к тушению пожарный поезд.
В 23:48 спасатели отчитались о ликвидации пожара, жертв и пострадавших нет. Горели цистерны почти 2 часа.
Пожар в Киеве / фото "Информатор"
Пожар в Киеве на Лесном массиве / фото dtp.kiev.ua
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