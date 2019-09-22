На Лесном массиве в Киеве – масштабный пожар, слышны взрывы: фото и видео

В столице на улице Вискозной горят автоцистерны с бензином и дизельным топливом. Рядом расположен гипермаркет "Эпицентр". Слышно также, как на месте инцидента что-то взрывается.

Дорогу для автомобилей на этом участке перекрыли. Пожар произошел в промзоне за Дарницкой ТЭЦ. Информации о жертвах и пострадавших нет.

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Крупный пожар на Лесном массиве в Киеве

Пожар в Киеве на Лесном массиве, Деснянский район: виде​о

На вулиці Віскозній у Києві сталася пожежа, чути вибухи pic.twitter.com/Pf3dY6gypL — hromadske (@HromadskeUA) September 22, 2019

Ориентировочное место инцидента

Пылает 9 цистерн с топливом на площади около 500 квадратных метров. Все это происходит по адресу – улица Вискозная, 3, на территории автостоянки. Об этом сообщили в Управлении по вопросам гражданской защиты КГГА. На месте работают 70 пожарных, возгоранию дали второй уровень сложности. Также на место инцидента уже направили 18 единиц техники.

Крупный пожар на Лесном массиве: видео с воздуха

Сейчас улицу Вискозную полностью перекрыли.

По состоянию на 23:10 известно, что спасатели хотят привлечь к тушению пожарный поезд.

В 23:48 спасатели отчитались о ликвидации пожара, жертв и пострадавших нет. Горели цистерны почти 2 часа.



Пожар в Киеве / фото "Информатор"