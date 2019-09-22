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      На вокзале в Виннице загорелся пассажирский поезд: фото

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      Пожар на винницком вокзале
      Пожар на винницком вокзале / "Рубрика"

      Инцидент произошел вечером 22 сентября. К счастью, жертв и пострадавших нет. Поезд находился на отстое, в вагонах пассажиров не было.

      Пожар был достаточно мощным, очевидцы видели дым и языки пламени с разных частей вокзала. Люди пишут о пожаре на винницком вокзале в соцсетях и публикуют фото с места инцидента.

      Читайте также: В военном госпитале Луцка произошел масштабный пожар: фото, видео

      пожежа Вінниця вокзал поїзд
      Пожар на вокзале в Виннице/ фото "Рубрика"

      Как сообщают чрезвычайники, тушить возгорание приехали 4 пожарных автомобиля и 17 спасателей. По состоянию на 20:00 пожар ликвидирован.

      Однако пока спасатели не называют причину его возникновения.

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      Теги: Новости Украины ГСЧС Винница Пожар
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