На вокзале в Виннице загорелся пассажирский поезд: фото

Инцидент произошел вечером 22 сентября. К счастью, жертв и пострадавших нет. Поезд находился на отстое, в вагонах пассажиров не было.

Пожар был достаточно мощным, очевидцы видели дым и языки пламени с разных частей вокзала. Люди пишут о пожаре на винницком вокзале в соцсетях и публикуют фото с места инцидента.

Читайте также: В военном госпитале Луцка произошел масштабный пожар: фото, видео



Пожар на вокзале в Виннице/ фото "Рубрика"

Как сообщают чрезвычайники, тушить возгорание приехали 4 пожарных автомобиля и 17 спасателей. По состоянию на 20:00 пожар ликвидирован.

Однако пока спасатели не называют причину его возникновения.