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      На вокзалі у Вінниці загорівся пасажирський поїзд: фото

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      Пожежа на вінницькому вокзалі
      Пожежа на вінницькому вокзалі / "Рубрика"

      Інцидент трапився ввечері 22 вересня. На щастя, жертв і постраждалих немає. Потяг перебував на відстої, у вагонах пасажирів не було.

      Пожежа була досить потужною, очевидці бачили дим і язики полум’я з різних частин вокзалу. Люди пишуть про пожежу на вінницькому вокзалі у соцмережах та публікують фото з місця інциденту.

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      пожежа Вінниця вокзал поїзд
      Пожежа на вокзалі у Вінниці/ фото "Рубрика"

      Як повідомляють надзвичайники, гасити займання приїхали 4 пожежні автомобілі та 17рятувальників. Станом на 20:00 пожежа ліквідована.

      Водночас, поки рятувальники не називають причину її виникнення.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Пожежа Вінниця ДСНС
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