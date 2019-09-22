На вокзалі у Вінниці загорівся пасажирський поїзд: фото

Інцидент трапився ввечері 22 вересня. На щастя, жертв і постраждалих немає. Потяг перебував на відстої, у вагонах пасажирів не було.

Пожежа була досить потужною, очевидці бачили дим і язики полум’я з різних частин вокзалу. Люди пишуть про пожежу на вінницькому вокзалі у соцмережах та публікують фото з місця інциденту.

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Пожежа на вокзалі у Вінниці/ фото "Рубрика"

Як повідомляють надзвичайники, гасити займання приїхали 4 пожежні автомобілі та 17рятувальників. Станом на 20:00 пожежа ліквідована.

Водночас, поки рятувальники не називають причину її виникнення.