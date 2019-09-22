На вокзалі у Вінниці загорівся пасажирський поїзд: фото
Інцидент трапився ввечері 22 вересня. На щастя, жертв і постраждалих немає. Потяг перебував на відстої, у вагонах пасажирів не було.
Пожежа була досить потужною, очевидці бачили дим і язики полум’я з різних частин вокзалу. Люди пишуть про пожежу на вінницькому вокзалі у соцмережах та публікують фото з місця інциденту.
Читайте також: У військовому госпіталі Луцька сталася масштабна пожежа: фото, відео
Пожежа на вокзалі у Вінниці/ фото "Рубрика"
Як повідомляють надзвичайники, гасити займання приїхали 4 пожежні автомобілі та 17рятувальників. Станом на 20:00 пожежа ліквідована.
Водночас, поки рятувальники не називають причину її виникнення.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі