У військовому госпіталі Луцька сталася масштабна пожежа: фото, відео

У Луцькому гарнізонному військовому госпіталі в ніч на 20 вересня сталася серйозна пожежа - вогонь повністю знищив дах і частину верхнього поверху. З шпиталю довелося евакуювати майже сотню осіб, постраждалих немає.

Загорання виникло близько 02:25, а вогонь охопив площу близько 500 квадратних метрів, повідомляє ДСНС. Читайте також: У Грозному загорівся найбільший торговий центр Чечні: відео Рятувальники, які приїхали на місце виклику встановили, що пожежа охопила покрівлю лікарняного корпусу. Вони оперативно провели евакуацію пацієнтів та персоналу госпіталю. Загалом евакуйована 91 особа, з яких 7 хворих у важкому стані та 11 працівників госпіталю. Постраждалих від пожежі немає,

– додали в ДСНС. Вогнеборці ліквідували пожежу близько 5 ранку. Наразі усіх пацієнтів розмістили у Луцькій міській клінічній лікарні. Причина пожежі встановлюється.

Масштабна пожежа в Луцькому військовому госпіталі Пожежа у військовому госпіталі Луцька: відео