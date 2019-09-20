У військовому госпіталі Луцька сталася масштабна пожежа: фото, відео
У Луцькому гарнізонному військовому госпіталі в ніч на 20 вересня сталася серйозна пожежа - вогонь повністю знищив дах і частину верхнього поверху. З шпиталю довелося евакуювати майже сотню осіб, постраждалих немає.
Загорання виникло близько 02:25, а вогонь охопив площу близько 500 квадратних метрів, повідомляє ДСНС.
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Рятувальники, які приїхали на місце виклику встановили, що пожежа охопила покрівлю лікарняного корпусу. Вони оперативно провели евакуацію пацієнтів та персоналу госпіталю.
Загалом евакуйована 91 особа, з яких 7 хворих у важкому стані та 11 працівників госпіталю. Постраждалих від пожежі немає,
– додали в ДСНС.
Вогнеборці ліквідували пожежу близько 5 ранку. Наразі усіх пацієнтів розмістили у Луцькій міській клінічній лікарні.
Причина пожежі встановлюється.
Масштабна пожежа в Луцькому військовому госпіталі
Пожежа у військовому госпіталі Луцька: відео