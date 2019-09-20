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      У військовому госпіталі Луцька сталася масштабна пожежа: фото, відео

      36 Читать новость на русском
      Пожежа в Луцькому військовому госпіталі
      Пожежа в Луцькому військовому госпіталі / volynnews.com

      У Луцькому гарнізонному військовому госпіталі в ніч на 20 вересня сталася серйозна пожежа - вогонь повністю знищив дах і частину верхнього поверху. З шпиталю довелося евакуювати майже сотню осіб, постраждалих немає.

      Загорання виникло близько 02:25, а вогонь охопив площу близько 500 квадратних метрів, повідомляє ДСНС.

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      Рятувальники, які приїхали на місце виклику встановили, що пожежа охопила покрівлю лікарняного корпусу. Вони оперативно провели евакуацію пацієнтів та персоналу госпіталю.

      Загалом евакуйована 91 особа, з яких 7 хворих у важкому стані та 11 працівників госпіталю. Постраждалих від пожежі немає,
      – додали в ДСНС.

      Вогнеборці ліквідували пожежу близько 5 ранку. Наразі усіх пацієнтів розмістили у Луцькій міській клінічній лікарні. 

      Причина пожежі встановлюється.


      Масштабна пожежа в Луцькому військовому госпіталі 

      Пожежа у військовому госпіталі Луцька: відео

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Пожежа Новини Луцька ДСНС
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