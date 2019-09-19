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      У Грозному загорівся найбільший торговий центр Чечні: відео

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      У Грозному загорівся найбільший торговий центр Чечні
      У Грозному загорівся найбільший торговий центр Чечні / Скріншот з YouTube-відео

      У великому торгово-розважальному центрі "Гранд Парк" в Грозному сталася масштабна пожежа. Наразі про жертв і потерпілих нічого невідомо.

      Полум’я охопило усі 3 поверхи торгового центру, пише "ТАСС". Близько 22:00 пожежу вдалося загасити.

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      Площа пожежі становила близько 700 квадратних метрів. З "Гранд Парку" евакуювали весь персонал. Рух по проспекту перед торговим центром перекрито.

      Голова Чечні Рамзан Кадиров повідомив, що жертв і постраждалих немає.

      У Грозному загорівся найбільший торговий центр Чечні: дивіться відео

      Що відомо про ТРЦ "Гранд Парк"?"Гранд-парк" – найбільший торгово-розважальний центр Чечні, розташований в центрі Грозного на проспекті Кадирова. У будівлі більше 20 магазинів, кінотеатр, розважальний клуб, дитячий розважальний парк.

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      Теги: Новини Росії Чечня Пожежа Надзвичайні ситуації
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