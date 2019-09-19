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      В Грозном загорелся крупнейший торговый центр Чечни: видео

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      В Грозном загорелся крупнейший торговый центр Чечни
      В Грозном загорелся крупнейший торговый центр Чечни / Скриншот из YouTube-видео

      В крупном торгово-развлекательном центре "Гранд Парк" в Грозном произошел масштабный пожар. Пока о жертвах и пострадавших ничего неизвестно.

      Пламя охватило все 3 этажа торгового центра, пишет "ТАСС". Около 22:00 пожар удалось потушить.

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      Площадь пожара составляла около 700 квадратных метров. Из "Гранд Парка" эвакуировали весь персонал. Движение по проспекту перед торговым центром перекрыто.

      Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что жертв и пострадавших нет.

      В Грозном загорелся крупнейший торговый центр Чечни: смотрите видео

      Что известно о ТРЦ "Гранд Парк"?"Гранд-парк" – крупнейший торгово-развлекательный центр Чечни, расположенный в центре Грозного на проспекте Кадырова. В здании более 20 магазинов, кинотеатр, развлекательный клуб, детский развлекательный парк.

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      Теги: Новости России Чрезвычайное происшествие Пожар Чечня
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