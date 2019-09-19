В Грозном загорелся крупнейший торговый центр Чечни: видео
В крупном торгово-развлекательном центре "Гранд Парк" в Грозном произошел масштабный пожар. Пока о жертвах и пострадавших ничего неизвестно.
Пламя охватило все 3 этажа торгового центра, пишет "ТАСС". Около 22:00 пожар удалось потушить.
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Площадь пожара составляла около 700 квадратных метров. Из "Гранд Парка" эвакуировали весь персонал. Движение по проспекту перед торговым центром перекрыто.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что жертв и пострадавших нет.
В Грозном загорелся крупнейший торговый центр Чечни: смотрите видео
Что известно о ТРЦ "Гранд Парк"?"Гранд-парк" – крупнейший торгово-развлекательный центр Чечни, расположенный в центре Грозного на проспекте Кадырова. В здании более 20 магазинов, кинотеатр, развлекательный клуб, детский развлекательный парк.