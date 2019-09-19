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      В Либерии вспыхнул пожар в школе: погибли 27 детей – жуткие фото

      28 Читати новину українською
      Пожар в либерийской школе – 27 жертв
      Пожар в либерийской школе – 27 жертв / aljazeera.com

      Неподалеку от либерийской столицы Монровии в школе-интернате вспыхнул пожар. Учебное заведение загорелось с самого утра, когда ученики еще спали. В результате пожара погибли 27 детей.

      Пожар, вероятнее всего, начался из-за проблем с электричеством, рассказали пользователи соцсетей со ссылкой на местную полицию.

      К слову: Крупнейший нефтеперерабатывающий завод мира охватил пожар: фото, видео

      Кареты скорой вывозили тела погибших. Между тем спасатели продолжают поиски тела жертв. На страшную трагедию уже успел отреагировать президент Либерии Джордж Веа.

      Это тяжелое время для семей жертв пожара и для всей Либерии. Выражаю свои глубокие соболезнования,
      – сказал президент.

      Из школы, где случился пожар, извлекли тела 27 жертв: смотрите фото

      blog_ava
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      Теги: Жертвы Пожар Африка
      Источник: 24 канал
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