В Либерии вспыхнул пожар в школе: погибли 27 детей – жуткие фото
Неподалеку от либерийской столицы Монровии в школе-интернате вспыхнул пожар. Учебное заведение загорелось с самого утра, когда ученики еще спали. В результате пожара погибли 27 детей.
Пожар, вероятнее всего, начался из-за проблем с электричеством, рассказали пользователи соцсетей со ссылкой на местную полицию.
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Кареты скорой вывозили тела погибших. Между тем спасатели продолжают поиски тела жертв. На страшную трагедию уже успел отреагировать президент Либерии Джордж Веа.
Это тяжелое время для семей жертв пожара и для всей Либерии. Выражаю свои глубокие соболезнования,
– сказал президент.
Из школы, где случился пожар, извлекли тела 27 жертв: смотрите фото
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