У школі Ліберії спалахнула пожежа у школі: загинули 27 дітей – моторошні фото

Неподалік від ліберійської столиці Монровії у школі-інтернат спалахнула пожежа. Навчальний заклад зайнявся з самого ранку, коли учні ще спали. Внаслідок пожежі загинули 27 дітей.

Пожежа, найімовірніше, розпочалася через проблеми з електрикою, розповіли користувачі соцмереж з посиланням на місцеву поліцію. До слова: Найбільший нафтопереробний завод світу охопила пожежа: фото, відео Карети швидкої повивозили тіла загиблих. Водночас рятувальники продовжують пошуки тіла жертв. На страшну трагедію вже встиг відреагувати президент Ліберії Джордж Веа. Це важкий час для сімей жертв пожежі і для всієї Ліберії. Висловлюю свої глибокі співчуття,

– сказав президент. Зі школи, де трапилась пожежа, витягли тіла 27 жертв: дивіться фото