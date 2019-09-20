В военном госпитале Луцка произошел масштабный пожар: фото, видео
В Луцком гарнизонном военном госпитале в ночь на 20 сентября произошел серьезный пожар - огонь полностью уничтожил крышу и часть верхнего этажа. Из больницы пришлось эвакуировать почти сотню человек, пострадавших нет.
Возгорание возникло около 02:25, а огонь охватил площадь около 500 квадратных метров, сообщает ГСЧС.
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Спасатели, приехавшие на место вызова установили, что пожар охватил кровлю больничного корпуса. Они оперативно провели эвакуацию пациентов и персонала госпиталя.
В целом эвакуирован 91 человек, из которых 7 больных в тяжелом состоянии и 11 работников госпиталя. Пострадавших от пожара нет,
– добавили в ГСЧС.
Огнеборцы ликвидировали пожар около 5 утра. Сейчас всех пациентов разместили в Луцкой городской клинической больнице.
Причина пожара устанавливается.
Масштабный пожар в Луцком военном госпитале
Пожар в военном госпитале Луцка: видео