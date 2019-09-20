10:33
20 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 КИЕВРАДА ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Шаман хотел прогнать демона Путина. РФ захватывает космос
      Вєсті Кремля
      21:33, 19 сентября
      Вести.UA: Как Зеленский угождает Коломойскому. Дно украинского правосудия
      Вєсті.UA
      19:20, 19 сентября
      Самая нахальная банда "черных регистраторов" в Украине: кто они
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ 2020 КИЕВРАДА ВЕРХОВНАЯ РАДА

      В военном госпитале Луцка произошел масштабный пожар: фото, видео

      136 Читати новину українською
      Пожар в Луцком военном госпитале
      Пожар в Луцком военном госпитале / volynnews.com

      В Луцком гарнизонном военном госпитале в ночь на 20 сентября произошел серьезный пожар - огонь полностью уничтожил крышу и часть верхнего этажа. Из больницы пришлось эвакуировать почти сотню человек, пострадавших нет.

      Возгорание возникло около 02:25, а огонь охватил площадь около 500 квадратных метров, сообщает ГСЧС.

      Читайте также: В Грозном загорелся крупнейший торговый центр Чечни: видео

      Спасатели, приехавшие на место вызова установили, что пожар охватил кровлю больничного корпуса. Они оперативно провели эвакуацию пациентов и персонала госпиталя.

      В целом эвакуирован 91 человек, из которых 7 больных в тяжелом состоянии и 11 работников госпиталя. Пострадавших от пожара нет,
      – добавили в ГСЧС.

      Огнеборцы ликвидировали пожар около 5 утра. Сейчас всех пациентов разместили в Луцкой городской клинической больнице.

      Причина пожара устанавливается.


      Масштабный пожар в Луцком военном госпитале

      Пожар в военном госпитале Луцка: видео

       

      blog_ava
      Кто такой Билл Гейтс: секреты успеха от основателя Microsoft
      сегодня
      928
      Теги: Новости Украины Пожар ГСЧС Новости Луцка
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Інноваційні технології у виставах: Нацопера України крокує в ногу з часом
      сегодня , 10:00 Інноваційні технології у виставах: Нацопера України крокує в ногу з часом
      Національна опера України 48
      Михайличенко расплакался после гола "Динамо" в матче против "Мальме": видео
      сегодня , 08:39 Михайличенко расплакался после гола "Динамо" в матче против "Мальме": видео
      281
      Пробки в Киеве признали одними из крупнейших в мире: инфографика
      сегодня , 09:45 Пробки в Киеве признали одними из крупнейших в мире: инфографика
      267
      Запуск рынка земли – огромный прогресс
      сегодня , 08:40 Запуск рынка земли – огромный прогресс
      Сергій Фурса 113
      Проблемы водоснабжения, убегают из-за безработицы и убыточный бизнес: новости Крымнаша
      19 сентября , 22:00 Проблемы водоснабжения, убегают из-за безработицы и убыточный бизнес: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1405
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук