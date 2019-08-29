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      "На личные интересы": в сети разоблачили коррупцию мариупольских чиновников

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      Коррупция
      Коррупция / ua.news

      Общественное формирование "Экологический патруль" разоблачило чиновников Мариупольского городского совета в Донецкой области в нецелевом использовании средств.

      Соответствующие выводы активисты сделали, проанализировав Отчет об использовании средств по уплате экологического налога местного фонда охраны окружающей природной среды по г. Мариуполь, сообщив на странице организации в Facebook.

      Привлекают внимание пункты по озеленению города, на которые запланировано было в 2018 году 2483 тыс грн и в 2019 году на общую сумму почти 9 млн грн. При этом отсутствует подробная информация о запланированных работах, а именно создание автоматической системы полива зеленых насаждений, проведение инвентаризации зеленых насаждений в г. Мариуполе, научных исследований по развитию зеленого хозяйства города, учитывая глобальные климатические изменения,
      – заметили экологи.

      При этом они сделали вывод о коррупционной составляющей указанных работ.

      Кроме того, в организации отметили, что несмотря на то, что Мариуполь является одним из самых загрязненных городов в Украине, в отчете отсутствует информация по уборке свалок, улучшению состояния загрязнения воздуха, воды, природно-заповедного фонда.

      "Анализируя использование экологического налога Мариупольским городским советом, делаем вывод, что средства расходуются не на улучшение экологической ситуации в городе, а для решения текущих проблем коммунальных предприятий города, бессистемного подхода к озеленению города и другие мероприятия, которые не являются неотложными для одного из самых загрязненных городов государства, решение личных интересов чиновников на исполнении "работ", – подытожили в "Экопатруле".

      Как сообщалось ранее коррупционный скандал разгорелся в "Украинском Дунайском пароходстве". История касается продажи теплохода "Николай Савицкий" по заниженной стоимости.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Финансы Деньги Коррупция
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