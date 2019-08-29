"На особисті інтереси": в мережі викрили корупцію маріупольських чиновників

Громадське формування "Екологічний патруль" викрило чиновників Маріупольської міської ради в Донецькій області в нецільовому використанні коштів.

Відповідні висновки активісти зробили, проаналізувавши Звіт про використання коштів зі сплати екологічного податку місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища по м. Маріуполь, повідомивши на сторінці організації в Facebook.

Привертають увагу пункти з озеленення міста, на які заплановано було в 2018 році 2483 тис. грн та в 2019 році на загальну вартість майже 9 млн грн. При цьому відсутня детальна інформація про заплановані роботи, а саме створення автоматичної системи поливу зелених насаджень, проведення інвентаризації зелених насаджень в м. Маріуполі, наукових досліджень по розвитку зеленого господарства міста, враховуючи глобальні кліматичні зміни,

– помітили екологи.

При цьому вони зробили висновок про корупційну складову зазначених робіт.

Крім того, в організації зазначили, що попри те, що Маріуполь є одним із найбільш забруднених міст в Україні, у звіті відсутня інформація щодо прибирання сміттєзвалищ, покращення стану забруднення повітря, води, природно-заповідного фонду.

"Аналізуючи використання екологічного податку Маріупольською міською радою, робимо висновок, що кошти витрачаються не на покращення екологічної ситуації в місті, а для вирішення поточних проблем комунальних підприємств міста, безсистемного підходу до озеленення міста та інші заходи, які не є нагальними для одного із найбільш забруднених міст держави, вирішення особистих інтересів чиновників на виконанні "робіт", – підсумували в "Екопатрулі".

Як повідомлялось раніше корупційний скандал розгорівся в "Українському Дунайському пароплавстві". Історія стосується продажу теплоходу "Микола Савицький" за заниженою вартістю.