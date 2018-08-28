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На Луганщине четвертые сутки тушат пожар на химзаводе

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Огонь еще продолжает тлеть в траве
Огонь еще продолжает тлеть в траве / www.rbc.ua

Возгорание на шламонакопителе "Азот" произошло в субботу, 25 августа. Занялся шламонакопитель, который был выведен из эксплуатации еще в 2015 году. Того же дня пожар локализовали. Но до сих пор там продолжает тлеть, и есть сильное задымление.

Об этом сообщило Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

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Тушение пожара осложняет глубина залегания ила до 7,5 метров и возможность провалов. Продолжаются работы по ликвидации пожара на шламонакопителе №1 ПрАТ  "Азот".

В 6:00 часов утра площадь пожара составляет 6 гектаров, открытого горения нет, однако наблюдается тление и задымление. К ликвидации огня привлечены 7 единиц техники и 28 человек личного состава.

Начато затопление шламонакопителя отработанными сточными водами предприятия, проводятся работы по прокладке электросетей для подключения электрических насосов.

Ликвидируют последствия возгорания три десятка спасателей и семь единиц техники.

Теги: Новости Украины ГСЧС Пожар Новости Луганска
Источник: 24 Канал
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