Вблизи статуи Свободы в Нью Йорке – пожар, эвакуировали тысячи людей: видео

На острове Свободы, на котором находится одноименная статуя в Нью-Йорке загорелись баллоны с пропаном. Из культового для граждан США и туристов места эвакуировали тысячи людей.

Об этом информирует ABC News.

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Отмечается, что взрыв с последующим возгоранием произошел из-за ошибки строителей. Один из них получил ожоги, однако его жизни ничего не угрожает.

В пожарной охране города подчеркнули, что ситуация была крайне рискованной и опасной, поскольку во время взрыва баллонов могло развалиться большое количество металлических обломков.

Именно поэтому было принято решение об эвакуации людей из опасного места. Так, около 3,4 тысячи человек забрали из острова Свободы и переправили на лодках на соседний остров Эллис.

Пожар удалось быстро ликвидировать. Сейчас статуя Свободы вновь открыта для посещения.

#BREAKING: Liberty Island in New York being evacuated due to fire at construction site. Propane tank is on fire. WATCH LIVE: https://t.co/0D6b88YYy3 pic.twitter.com/YqY03ibuNB — WBZ | CBS Boston News (@wbz) 27 серпня 2018 р.

#LIVE: Visitors to the Statue of Liberty continue being evacuated after a propane tank fire began burning on Liberty Island https://t.co/TxMSbTKVFr pic.twitter.com/kOK8triazp — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) 27 серпня 2018 р.