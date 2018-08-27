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Вблизи статуи Свободы в Нью Йорке – пожар, эвакуировали тысячи людей: видео

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Вблизи статуи Свободы произошел пожар: эвакуировали тысячи людей
Вблизи статуи Свободы произошел пожар: эвакуировали тысячи людей / Фото из открытых источников

На острове Свободы, на котором находится одноименная статуя в Нью-Йорке загорелись баллоны с пропаном. Из культового для граждан США и туристов места эвакуировали тысячи людей.

Об этом информирует ABC News.

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Отмечается, что взрыв с последующим возгоранием произошел из-за ошибки строителей. Один из них получил ожоги, однако его жизни ничего не угрожает.

В пожарной охране города подчеркнули, что ситуация была крайне рискованной и опасной, поскольку во время взрыва баллонов могло развалиться большое количество металлических обломков.

Именно поэтому было принято решение об эвакуации людей из опасного места. Так, около 3,4 тысячи человек забрали из острова Свободы и переправили на лодках на соседний остров Эллис.

Пожар удалось быстро ликвидировать. Сейчас статуя Свободы вновь открыта для посещения.

 

Теги: Чрезвычайное происшествие Новости США Пожар
Источник: 24 Канал
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